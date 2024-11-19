「不老男神」林志穎昨（18日）突然現身台北大巨蛋，觀看中華隊和古巴隊的棒球12強賽，大方曬出VIP包廂的視野與網友們分享，他的老婆陳若儀也愛相隨，還在現場跳起近期爆火的「三振舞」，影片曝光後引發大批網友圍觀。

陳若儀更新IG貼文，曬出一段辣跳三振舞的影片，畫面中可見她身穿黑色細肩背心加上同色系短裙，外搭一件紅白條紋罩衫，露出一雙逆天美腿，放下一頭長髮隨著音樂節奏扭腰擺臀，對鏡頭展現甜美笑容，跳到一半單邊香肩滑落，增添幾分活潑性感氛圍，臉部緊緻凍齡狀態，絲毫看不出40歲真實年齡。

陳若儀現場辣跳「三振舞」。（圖/ 翻攝自 陳若儀 IG）

影片也吸引許多網友按讚，留言讚美：「誰啦這麼會跳」、「欸欸欸！犯規！太漂亮了啦！已戀愛」、「跳得很好啊，也好漂亮！」、「好美、保養的真好、真羨慕」、「太美了吧姐姐」、「最喜歡看姐姐跳舞了，久違的更新」，還有人開玩笑敲碗：「小志哥快來接力！」、「約小志一起跳」。

林志穎曬出大巨蛋貴賓席視野。（圖／翻攝自 林志穎IG）

林志穎昨日也曬出首次體驗大巨蛋VIP包廂的影片，可見室內設備齊全又豪華，不僅燈光氣氛佳，還能走出室外坐在沙發上看球，觀賽視野相當震撼，他還特別準備了一副棒球手套朝聖，笑問，「這裡接得到球嗎？」