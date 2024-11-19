高雄市衛生局日前接獲台北、桃園通報，驗出含有致癌物蘇丹紅薑黃粉的上游廠商位於高雄，於17日前往德和貿易公司稽查，查獲10噸含有蘇丹紅的薑黃粉原料，19日公布流向，還發現廠商涉及有效日期標示不實，效期差距11日至33日不等，衛生局將移請檢調釐清究竟是誰在造假。

高雄市衛生局說明，桃園市抽驗全聯販售之健康樂活生醫之生機薑黃粉（有效日期2026.06.18）檢出蘇丹色素一號；及台北市抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026.6.7）、 樸仕生技股份有限公司「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026.7.10）檢出蘇丹色素一號和四號，經查進口商為高雄市德和貿易公司，獲報後立即前往查緝。

衛生局公布，德和貿易公司於今年7月16日自印度進口10噸薑黃粉，截至目前共售出5714公斤，其中4170公斤分別出售至新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、苗栗縣、台北市、台南市等7縣市、1544公斤出售給本市3家業者及散客；庫存4225公斤完整包裝(169袋／每袋25公斤)及11公斤散裝合計4236公斤、損耗50公斤，已封存並命業者立即下架回收。

另外，衛生局發現德和貿易公司所進口的薑黃粉，根據進口單據效期應為2026.6.7，發現部分下游廠商所製作的成品，標示的效期不一，效期差距11日至33日不等，疑似涉及標示不實，已移請檢調釐清究竟是德和貿易公司還是其他下游廠商涉及標示不實。

衛生局表示，食品若涉及含有不法添加物、涉及有效日期標示不實，可依食品安全衛生管理法最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣 8,000 萬元以下罰金，呼籲食品業者，務必遵守法令規定，將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。