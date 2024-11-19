新竹市一名40歲的楊姓女子，有多次毒品前科，竟在懷孕及哺乳期間卻未遵守禁毒規定，長期在家中吸食安非他命，導致自己剛出生不久的男嬰中毒死亡。新竹地院近日審理此案，最終依過失致死罪判處楊女有期徒刑6個月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，楊女作為男嬰的母親，本應以保護嬰兒健康為首要責任，然而她在懷孕期間及男嬰出生後的3個月內，依然多次在家中吸食甲基安非他命，並讓嬰兒喝下毒母乳，置身於充滿毒品煙霧的環境中，造成嬰兒中毒死亡。法醫經檢測，發現嬰兒體內甲基安非他命濃度過高，符合毒品中毒致死的情況。

事件發生於3月18日清晨，楊女發現男嬰臉色發白、手腳冰冷，立即送往新竹國泰綜合醫院急救，然而嬰兒到院時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。法醫調查結果顯示，嬰兒的血液及頭髮中均有甲基安非他命及其代謝物，證實其中毒致死。

新竹地院審理後認為，楊女作為母親，未履行基本照顧義務，未提供嬰兒健康成長所需的環境，對嬰兒的死亡負有重大過失責任。法官依過失致死罪判處楊女6個月徒刑，可易科罰金。可上訴。

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