美式賣場好市多提供多種生鮮食材，滿足民眾日常需求。一位男子近日在好市多買了知名大廠海瑞冷凍黑豬肉摃丸，烹調後卻讓他直呼品質走調、跟之前差很多，「根本沒有肉的彈性，都是粉」，貼文曝光後引發熱議，許多內行人指出，其實其他通路的海瑞摃丸仍相當好吃，可能是廠商為了好市多通路特別新增生產線，兩者因此出現差異。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他買了海瑞冷凍黑豬肉摃丸回家烹調，結果卻跟之前品質差異很大，「太失望了，好市多應該要下架此產品，海瑞品質已經走調了，根本沒有肉的彈性，都是粉」。

對此，許多網友紛紛回應，「這次買我真的嚇到，超級難吃！沒有彈性和香味！」、「原來不是只有我這樣覺得，跟之前吃的貢丸差很多」、「超級認同！以前很愛海瑞，現在完全不買了！超級失望！」；有人則分享其他競品，「我新竹人，現在吃進益的比較多，瘦肉比例比較高，給大家參考」、「我是新竹人，但是都買豬肉攤的貢丸，楊記或是仁德貢丸也好吃，有些名聲大的可能不好吃是因為廣告吧！」。

不少內行人則分享，「超難吃⋯硬邦邦的，但在別的地方買又一樣好吃，是不是供給Costco的品質特差」、「是不是通路問題？全聯的包裝不一樣，而且很好吃」、「如果通路商太強勢＋要太多，量夠大的話，廠商會專門開一條生產線，嗯，大家都知道會發生什麼事…」、「正常版的海瑞還是很好吃啊」。