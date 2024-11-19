勞動部今(19日)公佈勞動力發展署北分署公務員疑遭霸凌輕生一案的調查報告，並指相關調查「無法證明當事人有遭受長官職場霸凌情事」。連時代力量黨主席王婉諭都抨擊勞動部前後矛盾、邏輯破洞、包庇縱容，輿論更炸鍋不斷。媒體人謝寒冰質疑，情緒失控、辱罵、咆哮原來對勞動部來說不算霸凌？粉專「政客爽」直批，這份調查報告是當全台灣人都是北七？網友怒轟，勞動部帶頭包庇職場霸凌，還有臉來要求企業？

針對勞動部的說詞，謝寒冰今(19日)在臉書發文提到，勞動部說：謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、 咆哮等，造成同仁精神壓力極大，這些都是事實。但無法證明有霸凌行為。他質疑，「情緒失控、辱罵、咆哮原來對勞動部來說不算霸凌喔？是非要動手打人還是殺人才算嗎？」

謝寒冰痛批：這些官員什麼時候能說句人話？

「請問勞動部是託夢、擲杯、還是觀落陰完成這次調查的？」政客爽也質疑，勞動部稱「調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由」。他直言，都能調查出該分署長有讓同仁有職場霸凌的感覺，又怎麼能判斷這不是該同仁的輕生直接理由？現在講什麼是因為工作壓力大、過勞所以想不開，那如果當事人反應過主管卻不處理也是失職阿！

政客爽直言，這麼荒唐跟主觀認定的調查報告也可以蒙混過關的話，就是當全台灣人都是北七。

網友表示「這調查結果讓人無法接受」、「真的是當人民是白癡」、「40％，謝謝⋯」、「讓我想到外交官之死，兇手還在逍遙法外」、「一定是請賴師公下地府問出來的」、「下次一定要把民進黨拉下來」、「這坐實了土皇帝的背景相當硬，勞動部在包庇」、「叫勞動部去查他們自己人？浪費時間走什麼流程？」、「勞動部帶頭包庇職場霸凌，還有臉來要求企業！」

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