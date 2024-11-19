男團選秀節目《SCOOL》將在30日於高雄巨蛋舉辦「畢業典禮」總決賽，12月1日「FAN CONCERT粉絲演唱會」，選手們正如火如荼備戰比賽中，豈料19日有名女網友疑似是《SCOOL》選手林子宸的前女友，並曬出多張2人親密合照，爆料他們交往2年多，林子宸卻劈腿2次，甚至還看到林子宸跟劈腿對象的所拍攝的性愛影片，她痛罵：「真的很噁心。」

前女友當時也向林子宸求證劈腿事實，林子宸坦言因為無法抗拒新鮮感，更直說，「我知道我遲早會有報應的」，女方也痛批，「一點作為公眾人物的自覺都沒有，在參加選秀節目期間還能腳踏兩條船？在一起兩年多劈腿兩次，還不同人，第一次原諒你以為你不會再犯，以為你會為了你的前途所以改正，結果並沒有，我就是蠢才會給你機會。」引起網友熱議。

20歲的林子宸外型帥氣，被封為「小林柏宏」，曾赴韓國三大知名經紀公司之一的練習生，日前更在節目中奪下人氣排行冠軍，與6名選手一起返台出席粉絲見面會，熱情跟全場粉絲互動，豈料被爆出劈腿消息後，不少粉絲痛批，「林子宸應該準備要退賽」、「我要脫粉了」、「不能出道了吧」。

對此，《SCOOL》的天空娛樂19日回應，「正在了解狀況。」 至於是否參加下週的總決賽？公司回應目前賽制沒有異動，其餘仍在討論中。