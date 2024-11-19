近日有一支拍攝機師駕駛飛機在惡劣天候降落的短片爆紅瘋傳。一名未當班的空服員日前搭乘自家飛機打算探望家人，航程遭遇強降雨，機師在視野模糊的情況下操控飛機降落，只見雨刷左右高速瘋狂擺動，駕駛艙一度響起警報聲，系統持續通報航機高度離地愈來愈近的聲音扣人心弦，吸引許多網友熱議轉發。

美國福斯新聞網（Fox News）周一（18日）報導，10月中旬TikTok出現一支長度1分鐘的影片，內容是一架飛機降落過程駕駛艙的畫面，自稱是空服員的用戶@damailufta描述「這天我才知飛機也有雨刷」，關鍵字之一是「波音737」（#boeing737）。

這名用戶是30歲的挪威航空（Norwegian Airlines）空服員博修森（Mina Farmen Bertheussen）。她自稱平時服勤以奧斯陸出發的航班為主，拍攝影片當天她沒排班，以乘客身分在駕駛艙獲得順風航班座位，準備飛往位於挪威西南部的第3大城斯塔萬格（Stavanger）索拉機場（Sola Airport）。博修森說：「這趟航程只有短短40分鐘，但是雨下得超大。航程沒有太大的顛簸，但我覺得很特別，因為幾乎看不到機外任何物體。」

航機在惡劣天候之中降落並不稀奇，但降落過程駕駛艙到底是什麼光景則很少曝光。畫面顯示，機師前方擋風玻璃的雨刷以超速運作，視野仍模糊一片，飛機高度降到離地300至400公尺之際警報聲大作，博修斯說：「這是因為機師們關閉了自動駕駛功能，由此降落過程完全手動操作。自動駕駛只在某些情況下使用。」影片開始時，駕駛艙操控系統通報飛機距離地面高度400呎，跑道燈勉強可辨識但糊成一片，之後系統一路通報到高度只剩10呎，落地時明顯搖晃，接著飛機趕緊減速。

博修斯這支短片上架月餘，至周二（19日）已獲超過500萬次點閱、按讚數破14萬，留言破千則。不少人對於飛機能在如此不利條件之下平穩著陸非常驚訝。有人讚嘆兩名機師「真乃魔術師」，也有人問「這得多信任駕駛艙儀器？」，有人盛讚「擋風玻璃雨刷為自己的生命而戰」、「雨刷搶盡風頭」、「雨刷的表現值得掌聲鼓勵」，也有人說「雨刷讓人覺得好焦慮」、「在這種天氣之下開車就很可怕了，甭提駕駛飛機」。

博修斯說，這段影片證明飛行員的紮實訓練與專業很重要，飛機降落時機師「不僅仰仗自己的眼力，也依靠儀器設備」。她強調，這其實還不到戲劇化的程度，對於受過許多訓練的機師而言是正常狀況，「空服員也一樣，遇到顛簸或亂流時，我們不會害怕，因為我們受過訓練，知道什麼狀況是安全的」。

美國《新聞周刊》13日報導，佛州一家儲備航空硬體業者One Monroe Aerospace表示，雨刷的確能幫助飛行員在雨天駕駛飛機時看得更清楚，但大多數用於民航機或小型飛機。