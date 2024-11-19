23歲歌壇新人陳涵瑜（球球），曾為韓團EXID師妹，近來推出個人首張寫真EP《Eyes On Me》，首次嘗試輕快EDM電子節奏風格舞曲，以俏皮充滿活力的歌聲搭配女孩可愛自信的歌詞，希望傳達「就算你是海王，只要看到女孩展現自我魅力，就會讓你心動，讓你改變愛情觀，讓你無可救藥愛上我。」

而現實生活中，球球坦言自己以前是百分百的戀愛腦，一談戀愛就把戀人擺第一，所以常在感情中受傷，她笑說「以前什麼都不懂，青春期勇猛直衝不想後果的付出，到現在做事情之前會為彼此多想一些，這是我看到自己的改變。有變聰明一點了。」

她分享國中時曾是小胖妹，最胖的時候達78公斤，還被同學譏笑醜八怪，青少年的她覺得很受傷，決定要雪恥，她說「當時因為很喜歡五月天，為了有一天可以遇見他們，才立志要當藝人，開始減肥之路。」

陳涵瑜推出新作品。（無限志娛樂提供）

她後來憑著毅力減重成功，高中時成為全校校花，還說：「直到現在只要意志力動搖，就會聽聽他們的歌，告訴自己不要放棄。」並透露當時是五月天的動力促使她不斷往夢想前進。此次，為拍攝首張寫真EP《Eyes On Me》，她也在事前做足準備，除了平常進行不碰澱粉只吃原型食物的飲食控制外，為了讓身材更加勻稱，今年也努力學習皮拉提斯，甚至愛上皮拉提斯，打算在新家買一張練習的機械床。而拍照前為求美美入鏡，她坦言有去打了消脂針，慶幸醫生技術好沒有想像中的痛。