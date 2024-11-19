不久後雙載騎士被警車攔下。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

捨己為人？有騎士載著女友騎車行經嘉義縣中埔鄉內山公路上時，先是跨越雙黃線超車至警車後方，疑不耐久候，竟於山路彎道再次跨越雙黃線將警車超掉揚長而去，不久後，該騎士仍被警車攔下；對此，網友也笑翻表示「年紀輕輕就懂得犧牲奉獻，這年頭不多見了，真令人感動」、、「說沒注意到就算了，都在眼前你怎敢的啊」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，分享一段行車紀錄器影像，拍攝地點位於嘉義縣中埔鄉內山公路上，從曝光畫面可見，當時一名騎士與1輛重機跟在警車後方，並小心翼翼地騎乘，豈料，突然1輛載機車跨越雙黃線超車至警車的後方，並且不斷亮起煞車燈。

3機車跟隨警車一段路之後，雙載機車見前方彎道，竟「截彎取直」跨越雙黃線超越警車揚長而去，不久後，便拍到雙載機車被警車攔下，對此，該頻道標題也寫下「彎道超車不可取，但看在你為了大家行車方便，我還是給你一個讚」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不打勤、不打懶、專打不長眼」、「捨己為人，實在感動」、「犧牲自己完成後面的車更快，英雄」、「年紀輕輕就懂得犧牲奉獻，這年頭不多見了，真令人感動」、「因為後座有載七啦(女朋友)，就算是警車和雙黃線也要給他超過去啦」、「說沒注意到就算了，都在眼前你怎敢的啊」、「後座母猴表示：葛~你好帥！看到警察都敢跨雙黃線超車」。