大陸遼寧撫順市一名女子近日爆料，指控當地農業局財會科長方男在婚內出軌多名女性，並且以欺騙手段將她們捲入不正當關係。據該名女子表示，她與方男認識超過十年，對方謊稱自己已離婚，兩人發生關係後，方男卻迅速將她拋棄。事後，女子才得知方男並未離婚。

更令人震驚的是，該女子在向方男工作單位反映情況時，意外遇到一位67歲的女性。該女性是方男的下屬母親，並且同樣被方男以相同手段欺騙，發生了不正當關係。該事件曝光後，引發了網路上的熱議與關注，甚至有方男的性愛影像流出，讓網友紛紛指責。

撫順市農業局隨後回應，已對方男作出黨內嚴重警告處分，並強調這對方男來說是極為嚴重的紀律處分。然而，該局表示，方男的其他職務並未受到影響。

此事迅速在網路上引起熱烈討論，不少網友對此表達了強烈不滿，「東北經濟起不來，真的起不來！行政單位黑化太嚴重了！」，甚至有聲音質疑是否還有更多未曝光的女性受害者「什麼都能吃，胃口也太好。」、「哎呀媽呀，關係太亂」、「有點亂」。更多人則對方某的行為表示譏諷，並質疑「體制內的朋友們能科普下，黨內嚴重警告處分，有什麼用？」，認為這樣的處分遠遠不足以反映其行為的嚴重性。