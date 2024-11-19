南韓啦啦隊新星李珠珢，憑藉有如AI般的外型與氣質，再加上起亞虎招牌的「三振舞」迅速紅到台灣，也讓人關注她未來的動向發展。近日，有韓國媒體針對她和韓職球星金倒永的戀情進行追查，結果發現是一項假消息。

據韓媒《footballwine》16日報導指出，有關李珠珢和金倒永的緋聞，最早是源自於韓國論壇「DC Inside」，一則來自匿名網友的爆料文章，聲稱他在某間酒吧看到金倒永和李珠珢正在約會。

雖然沒有直接的證據，僅有文字敘述，但憑藉金倒永當時的名氣，以及李珠珢的走紅，卻讓這則毫無根據、未經查證的消息，在一夕之間擴散開來，在網路社群造成巨大的影響力，也在職棒界流傳。

韓媒指出，李珠珢過去曾親自澄清和金倒永的緋聞。（圖／翻攝自李珠珢、金倒永IG ）

不過，兩人卻從未提及過對方，也沒有承認戀情一事，就連IG都沒有互相追蹤。因此，該報導結論，有關兩人的戀情是個假消息，而且李珠珢本人也有親自在社群平台上澄清這傳聞純屬捏造。

至於兩人近況，金倒永日前才剛來台參加12強賽事，並繳出相當亮眼的成績單，成為B組預賽的「打點王」，雖然韓國隊無緣4強，但表現已獲球迷肯定；李珠珢則是已經離開前東家，確定不再是起亞虎啦啦隊一員，卻憑藉著高人氣吸引到台灣球團、經紀公司陸續接洽，無論如何，兩人的發展均受到外界高度關注。