外交部長林佳龍正率團訪問歐洲，18日前往比利時參訪被譽為「全球半導體大腦中心」的「imec 校際微電子研究中心總部」。林佳龍表示，台灣擁有全球最完整的半導體生態系，先進製程市占率超過 90％，在促進全球經濟繁榮上扮演不可或缺的角色，半導體技術深耕台灣、產線布局全球，就是台灣國力的延伸展現。

imec 執行長范登霍夫（Luc Van den hove）接待訪團一行，雙方針對台灣半導體產業在全球分工與未來發展交換深入意見。

林佳龍表示，台灣擁有全球最完整的半導體生態系，先進製程市占率超過 90％，在促進全球經濟繁榮上扮演不可或缺的角色。imec 自 1984 年成立以來，專注於先進半導體、矽光子、AI、通訊與能源等領域的前沿技術研發，並已發展出世界最先進的試驗線之一。

期間范登霍夫陪同林佳龍和訪團成員一起參觀試驗廠，並強調為了因應電子科技產業在下一個世代的需求，imec 的研發技術必須不斷走在「未來」的時間、約是 6 至 10 年的技術，並在試驗線上開創無數人類生活的未來。

林佳龍指出，台灣與 imec 已維持超過 20 年的密切合作，如台積電等台灣半導體領導廠商有長期互惠合作，另在人才培育方面，包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學和成功大學均與 imec 建立博士生研習合作關係，共同搭建人才與技術交流的研發橋樑。

為落實賴清德總統「經濟日不落國」的政策，外交部推動基於五大信賴產業的「八大旗艦計畫」，以具體落實經濟外交與榮邦計畫，其中一項「半導體供應鏈韌性」，林佳龍強調，當半導體技術深耕台灣、產線布局全球，就是台灣國力的延伸展現。

面對全球地緣政治變動，林佳龍重申，台灣將全力維持區域和平與穩定，政府也會積極改善投資環境，確保半導體生態系的持續發展，台灣將與民主夥伴攜手合作，創造安全堅韌的全球產業鏈。