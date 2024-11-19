台灣民意基金會今(19日)公布最新民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同，和上個月相較，其聲望下滑5.8個百分點。媒體人黃揚明指出，這次民調展現出的警訊是，賴清德帶領的卓榮泰內閣只能鞏固同溫層，要爭取中間選民幾乎徒勞無功。這也就可以解釋為什麼賴清德上週三中常會要主動針對波波醫師、陳啟昱潛逃等議題表態。就職滿半年，已無施政蜜月期，內政民生議題絕對是關鍵中的關鍵。

「蔡賴民調死亡交叉都發生在11月，巧合還是宿命？」黃揚明今(19日)在粉專發文提到，台灣民意基金會今天公布的11月最新民調，總統賴清德聲望與行政院長卓榮泰內閣滿意度都發生5月就職以來，首次滿意度低於不滿意度的「死亡交叉」現象。民調報告中也附上了前總統蔡英文2016年上任後首次聲望死亡交叉也發生在2016年11月，這是巧合嗎？

他指出，比較蔡賴兩人上任前半年的聲望趨勢，蔡英文當時開高走低，在半年內從驚人的69.9％跌至41.4％，掉了28.5％，堪稱雪崩。蔡英文第一任總統大選時得票率為56.12％，因此當聲望跌至5成以下，對蔡英文就是重大危機。當年，蔡政府沒有正視此一警訊，續推一例一休等爭議法案，最終導致2018選戰潰敗。賴清德的聲望贊同度則是從58％掉至42.8％，基本上，身為一位得票率40％的總統，現在的42.8％並不算太差。

黃揚明強調，尤其卓榮泰的滿意度為39.9％，幾乎就是4成的死亡線邊緣，只能說現在綠營的同溫層效應非常強大。這次民調展現出的警訊是，賴清德帶領的卓榮泰內閣只能鞏固同溫層，要爭取中間選民幾乎徒勞無功。這也就可以解釋為什麼賴清德上週三中常會要主動針對波波醫師、陳啟昱潛逃等議題表態。就職滿半年，已無施政蜜月期，內政民生議題絕對是關鍵中的關鍵。

黃揚明提出觀察稱，賴清德上任至今幾乎只有透過公開演說「單向」說明，媒體要能對他提問的機會，除了少數親綠媒體人的專訪，幾乎是零。賴清德要不要效法蔡英文的「迴廊談話」，增加即時回應時事議題的機會，值得繼續觀察。接下來，賴清德政府要開多少戰場，決定了未來一年的民意走向，但綠營也許會效法蔡英文2019年的民調回春效應，主打更強力的「抗中保台」路線，至少守住同溫層，進而掩飾施政的不堪。

「賴清德、卓榮泰民調雙死亡交叉！上台半年，百病齊發，民調炸鍋！」名嘴歷史哥李易修也發文直呼，「蔡皇的坑現在一起爆，德宗又自己挖更多坑，半年蜜月期結束，掰～！從現在起才是真正的戰場開始，德宗準備吃苦了！」

網友表示「賴總統請快醒醒，你正把台灣帶往越來越糟糕的境地」、「騙子能騙多久，是由傻子決定的」、「唯一的神功護體，同溫層效應」。