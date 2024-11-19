現代戰場環境對坦克相當不利，各種可能摧毀坦克的武器太多，除了傳統的反坦克飛彈、反裝甲火箭以外，還有更多的無人機與迫擊砲；使得坦克需要更先進的防護設備，比如主動防護系統(active protection systems,APS)。土耳其阿瑟桑公司(ASELSAN)設計的「灼炎」主動防護系統(AKKOR APS)主動防護系統已通過試驗階段，將在2025年開始安裝自製的在阿勒泰主戰坦克(Altay MBT)。

防護部落格(Defense Blog)報導，「灼炎」系統是一種輕量化、模組式的APS，配備4個高解析度雷達、運算電腦，與2具攔截彈發射機。雷達可監控各個方向的威脅，並快速反應，投射攔載彈。其設計與以色列埃爾比特的鐵拳系統相當類似。

ASELSAN shared test images of AKKOR Active Protection System for the first time.

阿瑟桑公司表示說：「灼炎系統利用先進的演算法，來區分真正的威脅和非威脅，確保最佳的防禦回應。該系統的短程雷達，使車輛的電磁訊號保持在較低水準。」

一旦偵測到即將到來的威脅，感測器就會將數據轉發到車輛的戰鬥管理系統，從而提高機組人員的整體態勢感知能力。然後，系統會啟動發射器，備彈量2發，該發射器朝威脅方向旋轉並且發射。

從一年前發表宣傳影片來看，灼炎的攔截彈是一種小型火箭，接近威脅的時候會自行引爆。

由於灼炎系統是便於拆裝的模組式設計，除了下一代阿勒泰坦克能夠整合外，它也將安裝在土耳其服役多年的豹2A4坦克(Leopard 2A4)坦克，以及新研發的科爾汗步兵戰車( KorhanLAV)車上。

灼炎系統是土耳其軍事研發的重要升級，在國際上，僅有少數軍事公司有提供主防系統，其中最有名的是以色列拉斐爾公司(Rafael Advanced Defense)的「戰利品」系統(Trophy APS)，以及埃爾比特(Elbit Systems)的「鐵拳」系統(Iron Fist)。這2種APS的國際市佔率也最高。德國萊茵金屬(Rheinmetall )與美國雷神(Raytheon)的相關產品還在研發中，其他就是俄羅斯的阿富汗石系統等等。可見國際軍事研發上APS仍然少數，土耳其竟具備APS的產品化能力，相當令人驚訝。