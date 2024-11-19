據本報掌握，國防部近期研擬，明年起將開放讓原本退伍5年內的不適服士官兵再度入營，更將擴大開放「色弱」、「身上刺青面積大於現行規定」、「僅有國中學歷者」等符合條件者入營。對此，國防部證實，將開放循退場機制提前退伍人員，離營滿一年可申請再入營。

國防部表示，為強化國軍人才招募，達成兵力目標，國防部分析發現，部分申請提前退伍人員，造成其「不適服」之經濟、家庭等因素已消失，且無涉品德違失。為提供其重返部隊服役機會，鼓勵有志青年從軍報國，故修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」及「志願士兵選訓實施辦法」，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿一年可申請再入營；其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。

國防部說，另參考醫學研究，「辨色力異常(色弱)」人員除特定任務受限外，仍可執行一般勤務；且屬常備兵體位，需服義務役。考量戰訓標準一致原則，另開放報考不受影響職類，並以無礙任務遂行為前提。

另外，據悉，擴大招募「僅有國中學歷者」，確實曾「一度討論」。國防部則說明，開放「國中學歷」報考志願士兵並非事實。