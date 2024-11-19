金馬入圍電影《白衣蒼狗》19日舉行星光首映，導演曾威量與尹又巧率領演員群Wanlop UNGKUMJAD、洪瑜鴻（春風）、陸弈靜、郭書瑋出席，入圍本屆金馬影帝的泰籍演員Wanlop RUNGKUMJAD，有感而發表示自己在泰國從事表演工作已13年，感謝金馬獎讓他進入準影帝窄門，感到非常光榮。

Wanlop RUNGKUMJAD哽咽說：「其實在接到這個角色之前，對演員一職已經氣餒並且快要放棄了，覺得這條路快走不下去，就把這次的演出當作最後機會，投入一切來演。」曾威量透露選角時已先看過Wanlop RUNGKUMJAD在泰國的作品，是親自飛去泰國找對方面試，而且是唯獨面談他1位演員。

另外，春風之前分享有送Wanlop RUNGKUMJAD新手機，Wanlop RUNGKUMJAD則表示自己非常感激且印象深刻，「即使沒有發生這件事，也能感受到春風這個男人的心腸非常美麗，可能春風大哥不能接受美麗這詞，但我覺得他心腸很美麗。」

同日，曾威量跟尹又巧也帶著作品《白衣蒼狗》，與今年同樣入圍金馬新導演的《空房間裡的女人》邱陽、《春行》彭紫惠與王品文、《我談的那場戀愛》何妙祺出席新導演論壇，來自新加坡的曾威量透露，原本想當記者，因為看到電影《海角七號》的幕後花絮被感動，選擇來台念電影，爾後留下工作至今15年。

而香港導演何妙祺大學讀服裝設計，因1部關於內衣的電影找她做資料而開啟跟電影產業的連結；邱陽則表示爺爺是畫家、父親專長建築設計，在家人支持下到澳洲念電影，此前連照相機都沒碰過，從燈光助理開始打下基本功。