2024年進入倒數最後2個月。今年除了9月之外，每個月都有頭獎開出的大樂透，買氣依然紅不讓。11月的首位大樂透頭獎得主已在上周出現，彩迷莫不期盼自己是下一個幸運兒。台彩表示，本期（11／19）大樂透頭獎獎金保證1億元。最新開出的獎號，快來對獎！

大樂透第113000106期今（19日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為05、07、11、22、25、44，特別號為13。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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