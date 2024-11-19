行政院長卓榮泰今在立法院針對「財政收支劃分法」，直指國民黨主席朱立倫「精算要算財政，不要算政治」。對此，國民黨發言人楊智伃直言，修正25年來未曾動過的財劃法，改變中央集權又集錢的狀況，這本來就是藍綠共識，相反卓榮泰的攻擊根本毫無道理、避重就輕，更讓卓榮泰的數學看起來好像是跟政客學的。

楊智伃表示，財劃法已25年未有修正，此次修法是在野黨與地方政府的殷切期盼，卓榮泰不要只顧著揣摩賴清德的上意，而忘記了民意，為了自身的政治利益，甚至忘記過去台南市長賴清德對人民的承諾。

楊智伃表示，朱立倫基於落實地方自治的精神，才主張應修正25年來未曾動過的財劃法，改變中央集權又集錢的狀況，這本來就是藍綠共識，相反卓榮泰的攻擊根本毫無道理、避重就輕，更讓卓榮泰的數學看起來好像是跟政客學的。

楊智伃指出，若賴清德提及財劃法內心只有加法，想的只有增加自己權力，那麼卓榮泰談財劃法，內心只有減法，想的只有如何減少傷害賴清德的玻璃心，悲哀的是內心都沒有人民，看不到地方上民間疾苦！

楊智伃也舉例說明，桃園升格為直轄市十年以來，人口成長為六都第一，但分配到的統籌款、補助卻是六都最後一名，各項地方建設更讓市府財政壓力沈重，顯示現行分配制度的不合理之處。

楊智伃直言，過去陳菊甚至是賴清德本人都曾支持修正財劃法，而現在換了位子就換了腦袋，反過來指責在野黨是「毀憲亂政」，根本就是自打嘴巴，立場前後不一，無法讓人民信服。

楊智伃強調，財劃法已經25年未有修正，城市發展的狀況早已大相徑庭，請卓榮泰切勿只顧揣摩上意、不顧民意，唯有正視地方的訴求，共同理性討論財劃法，才能讓台灣地方均衡發展，進而提升人民生活水準。