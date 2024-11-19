曾獲得北影新人的林廷憶，在Netflix影集《影后》飾演「黑化」的演藝圈新人史艾瑪爆紅，引起網友熱烈討論，直呼「根本是演技怪物」、「有種台版金泰梨的感覺」，誇她「完全沒有被其他影后們吃掉」，人在海外拍戲的她，19日越洋連線與謝盈萱、薛仕凌一起受訪，被問有沒有印象最深刻的網友留言，林廷憶突然噴笑：「最印象深刻的留言是，『史艾瑪都不用繳房租』，真的耶！大家注意的點滿可愛的！」

對於不少網友狂罵黑化、成了綠茶婊的史艾瑪，林廷憶表示，導演拍攝之前、過程中有講過她可能會被網友罵，但試鏡之前沒特別講過，也沒預期會被罵、被喜歡或討厭，沒預設太多，有戲就演，心情有點不知所措，但看到大家對角色們有各自的解讀覺得很開心，很開心大家喜歡這部影集。

薛仕凌與林廷憶於《影后》有許多精彩對手戲。（Netflix提供）

被問及與史艾瑪同樣身為新星演員，林廷憶本人和史艾瑪最大的差別，林廷憶表示：「我覺得是在面對各種選擇時的態度吧，艾瑪這一路的經歷就像在打遊戲，即使有些選擇會面臨道德譴責，但她依然不顧一切地一關一關力爭上游、走到終點，但如果是我本人，可能在一開始就不會為了去爭取《野貓》角色做出那些事，根本不會爭取不是我的角色。」史艾瑪試鏡時被嫌長相，她說自己遇過比較多的經驗是，試鏡上了以後，被要求可能要再減重個兩、三公斤。

19日也正好是林廷憶的24歲生日，聯訪現場更準備了驚喜慶生，謝盈萱、薛仕凌和媒體一起同唱生日快樂歌為人在國外的林廷憶慶生，留下特別回憶。

薛仕凌與林廷憶於《影后》有許多精彩對手戲。（Netflix提供）