有電量焦慮但不想增加背著沈甸甸的行動電源嗎？PHILIPS行動電源產品線推出兩款輕巧的快充多合一行動電源，可輕鬆放物口袋中。「FunCube MINI2」重量僅112公克，支援Apple Watch磁吸充電功能；「FunCube Bar」則自備AC插頭可快速補電。兩樣商品電池容量均為4900mAh。

相較於上一代FunCube MINI，MINI2在Type C與Lightning充電座上改為摺疊式充電頭，減少充電頭因外力碰撞出現凹折；摺疊頭與自帶線也支援PD、QC快充協議，最高22.5W的輸出功率；多加了Apple Watch磁吸充電座，支援2.5W輸出功率，省去多帶充電線的不便。

FunCube MINI2將Type C與Lightning充電座上改為摺疊式充電頭，並增加Apple Watch磁吸充電座。（雙全國際提供）

在輸入方面，FunCube MINI2除了具Type C埠可支援18W快充，Type C自帶線不僅可以輸出，現在也支援輸入，同樣支援18W快充，省去自帶線麻煩，約3小時內可充滿電。MINI2有野性綠、玩美白、百搭黑三色可選，超早鳥預購699元，後續上市建議售價1090元。

特別的是，FunCube MINI2有雙Type C和Type C＋Lightning兩款，適合Apple用戶於裝置升級過度期使用。

FunCube Bar百搭黑，外型輕巧重量僅149公克。（雙全國際提供）

FunCube Bar行動電源。自帶可折疊的AC插頭，省去多帶充電頭麻煩，同樣輕巧僅149公克，相較於市面上自帶AC插頭的多合一行動電源，FunCube Bar只有一半的重量，2.7公分的機身寬度，更方便放入口袋、包包之中。

全新推出的FunCube Bar具備2種充電輸出方式，一個是機身上的Type C埠，支援22.5W快充；另一個是TypeC自帶線，支援20W快充；值得一提的是，FunCube Bar機身透明外殼可拆卸，雙全國際提供客製化模板，消費者可打造專屬自己風格的行動電源。FunCube Bar有野性綠、玩美白、百搭黑3色，超早鳥預購990元，上市售價1590元。