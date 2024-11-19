48歲大陸女星趙薇早期憑藉在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」爆紅，是不少人心目中的童年回憶，之後跨界當導演也獲得優異成績。怎料，2021年卻無預警被當局點名為「劣跡藝人」遭到封殺。近日和趙薇有關話題再度登上微博熱搜，稱趙薇遭強制執行，但金額卻讓人跌破眼鏡，網友直呼：「侮辱性極強」。

18日「趙薇公司被強制執行14177元(人民幣，下同)」話題登上微博熱搜，根據《鳳凰網娛樂》報導稱，企查查APP顯示浙江祥源文旅股份有限公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司、趙薇新增一則被執行人資訊，金額8488元，另外，上述兩公司還被強制執行5689元。

「趙薇公司被強制執行14177元」話題登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

據悉，西藏龍薇文化傳媒有限公司2016年成立，註冊資本200萬人民幣，由趙薇、孫丹分別持股95%、5%，法定代表人為彭勝凱。該公司先前被發現涉入400多起證券虛假陳述責任糾紛案件，也因為如此，「趙薇公司」成了熱門名詞。

消息曝光後，網友紛紛質疑：「我以為看錯少了個萬」、「不覺得可笑嗎？就這還拿出來黑她？別的明星金額比她多的太多了！」、「有人故意引導潑髒水」、「這點錢對她來說，傷害性沒有，侮辱性極強！也是制裁的一種，就挺好笑的...」、「這麼點錢還要強執？」、「這點錢都賴，確實可笑」。