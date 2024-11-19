國軍志願役招募成效逐年降低，導致主戰部隊編現比長年不足，軍中人力吃緊狀況逐漸惡化。為此國防部招數盡出，除了想盡辦法提出各項誘因及獎勵招募外，《中時新聞網》也掌握，國防部將破天荒開放讓原本「不適服」退伍5年內的士官兵再度入營，以迅速補充兵源不足問題。對此，前空軍中將張延廷19日就表示，「現在病急亂投醫，刺龍刺虎都進來，好像黑道，有的家長不會放心把他的孩子送到志願役，如果都是素質比較差的進來，武器裝備不會操作，裝備壞了、機器壞了、武器都壞了怎麼辦？」引發討論。

根據軍方研擬內容，除了「不適服」人員外，更將擴大開放「色弱」、身上刺青面積大於現行規定者，以及僅有國中學歷者入營。

張延廷19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我認為不要隨便放寬標準，因為軍隊兵在精不在多，如果你都是素質比較差的進來，武器裝備不會操作，裝備壞了、機器壞了、武器都壞了怎麼辦？是不是要有一個標準？我們標準已經降到不能再降了，是不是要從另外的部分想辦法？」

張延廷直言，「現在病急亂投醫，刺龍刺虎都進來，好像黑道，有的家長不會放心把他的孩子送到志願役，因為跟刺龍刺虎的在一起，如果也有前科、吸毒的，那在裡面怎麼辦？會有小幫派在裡面」，張延廷最後也擔憂，「而且外面工作朝九晚五下班就走了，軍隊是24小時在一起，很容易變壞，這方面要有一個篩選，我認為這個一定要從長計議，對志願役軍人一定要大方」。