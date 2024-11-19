民進黨前立委余天近日接受鄭弘儀訪問中自爆，政治是一個蠻現實的職業，「好像笑面虎！」別人求他的時候，都會承諾什麼，但等他做完了，都沒有，還要厚臉皮去討才有！余天稱，有人曾說要給他華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；先前也以為會去個「基金會」，但最後只給他一個國策顧問。對此，立法院內政委員會召委、民進黨籍蘇系張宏陸18日就表示，「我必須要說，我覺得民進黨確實對於大哥少了一點關懷跟溫暖」。

余天近日接受三立節目《話時代人物》專訪時，主持人鄭弘儀問到：「你會覺得民進黨有虧欠你嗎？」余天當下也苦笑回答：「如果要算起來，欠好多！」張宏陸18日在政論節目《少康戰情室》中表示，「余天大哥真的是很令人敬佩的前輩，我說真的他雖然現在總有情緒會講，但在2024選舉之前的話，他還是有到處助選，他為了大局，還是這樣出來助選，這樣就是讓人敬佩的風度」。

張宏陸說，「其實余天也可以不用，但我必須要說，我覺得民進黨確實對於大哥少了一點關懷跟溫暖」。張宏陸最後也提到，「講一句難聽一點，國策顧問是一個冷冰冰的榮譽職，余天為了黨付出那麼多，他要的是有被民進黨大家庭尊重的感覺」。