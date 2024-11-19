去年警方就曾因地名與角頭名問題，與地方人士協調。（本報資料照片）

一年一度的艋舺青山宮遶境將於22日展開，但據指出，北市警方這次破天荒，首次要求壇主及相關人員，要提交陣頭及紅壇的參與者名單，用「幫派集會」的有色眼光對待，結果遭到舉辦方嚴詞拒絕，雙方會商不歡而散，警方甚至放話不交名單，屆時就以《聚眾不解散罪》（明仁會條款），強制驅趕陣頭及參加者，消息傳出引發地方譁然，劍拔弩張一觸即發，有地方人士不滿表示，這是文化活動，憑什麼把他們污名化？「有本事就趕趕看！」

艋舺青山宮遶境去年就遇過這種問題，新修組織犯罪條例中有「明仁會條款」，以明示、暗示是黑幫，3人以上警方就有權警告、驅散，去年警察就要求，參加者不可以穿戴有識別幫派的帽子、制服等，但引來「堀江町」、「頭北厝」地方人士不滿，認為這是地名，很多宮廟的令旗、牌匾都有這些字，穿有地名的制服，難道警方也要驅散？

萬華角頭林立，但很多都是從地名而來，有些宮廟超過百年歷史，都會直接冠上地名，像是頭北厝、堀江町、復興口等，地方人士說經多次協調，最後與警方達成共識，如果是歷史文物，像是令旗、牌匾、陣頭用品等或可通融，但若是特定的制服，還是會被視為黑幫，得進行警告要求解散，所幸去年遶境未有狀況發生。

地方盛傳今年警察「變本加厲」，警方說因新局長李西河上任，要加強管束幫派，所以搭設紅壇、參與陣頭的人員，通通都要記名列冊，因人數至少超過700人，這個要求提出後，馬上被舉辦方拒絕，雙方為此發生口角，萬華警方直接表示若不列冊，就要用「明仁會條款」直接舉牌，強制驅離，讓部分地方人士聽了更加不滿，直言有本事就趕趕看。

有地方人士說，青山宮遶境是地方盛事，是連總統都曾參加的文化活動，確實2020年那次因為盛大舉辦，弄到天亮引發民眾抱怨，但之後大家都相對低調，約束不要亂放鞭炮，去年甚至不到晚上10點就結束，「一直都好好的，最近幾年哪有幫派在這打架？」認為轄區警察不是好大喜功，就是刻意找麻煩。

對此北市警方表示，警方也很尊重這項歷史悠久的文化活動，不過北市警局並沒有強制要求名單，應該是底下溝通發生問題。