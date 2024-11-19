行政院長卓榮泰19日率相關部會報告台電追加預算撥補案，國民黨立委傅崐萁質疑，「郭智輝是台灣的經濟部長？還是日本招商局長？台積電去熊本，竟然把上下游產業都帶去日本」，傅崐萁直言，現在中美就是在打科技戰，科技含金量最高，這些人才都離開，台灣就空了，郭卻在幫熊本招商？傅進一步指出，崇越已經在熊本設公司，郭智輝接任部長後又在幫熊本招商。對此，國民黨立委謝龍介19日就表示，「當台積電不斷地在美國、日本、歐洲新加坡設廠的時候，這個護國神山就越來越護不了台灣了」，而國民黨台北市議員游淑慧也指出，「郭智輝在擔任這個官員的過程，不斷地去看台積電、了解台積電是要幹嘛呢？我是覺得最好避嫌一下」。

謝龍介19日在政論節目《少康戰情室》中表示，「當台積電不斷地在美國、日本、歐洲新加坡設廠的時候，這個護國神山就越來越護不了台灣了，在台灣的越來份量就會越輕」，而同在該節目的來賓游淑慧也說，「這個經濟部長上任之後有非常多的爭議，等他從經濟部卸任之後就可以回到崇越科技半導體」。

游淑慧最後也點出，「郭智輝在擔任這個官員的過程，不斷地去看台積電、了解台積電是要幹嘛呢？我是覺得最好避嫌一下，不要利用部長的身份，這麼多去了解台積電的工作會比較好一點」。

而郭智輝對此強調，他在6年前就卸任崇越科技董事長，也沒擔任董事，「所以，其實我已沒有參與公司經營，雖然是我創業的，但我已卸任」，而經濟部郭智輝辦公室則表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視。

辦公室說明，郭對此不實指控深感遺憾，賴總統、卓院長邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。