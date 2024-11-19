中華棒球隊在12強B組預賽獲4勝1負佳績，與日本攜手闖進四強。但賽程確定後發現，中華隊在超級循環賽連三場都是先攻的客隊，引發討論。體育粉專「LunLun碎碎唸」強調，媒體報導稱中華隊連三戰客場不利，但實際上是中華跟日本兩隊都沒有晚接午的比賽，光這點就是巨大的優勢。美國第一天晚上打地主日本，這種高強度的比賽打完精神絕對消耗超大，隔天中午就要接著打中華，就賽制安排上中華已經吃盡甜頭了！

「台灣媒體素質會被笑真的不是沒原因的。」粉專「LunLun 碎碎唸」表示，昨天不知道哪個天才覺得中華隊複賽三場都被排「客場」很不利，接著各大新聞台執行慣用的「無腦轉發」，說得好像中華隊被搞一樣？實際上是中華跟日本兩隊都沒有晚接午的比賽，光這點就是巨大的優勢！

LunLun 碎碎唸指出，美國第一天晚上打地主日本，這種高強度高關注的比賽打完精神絕對消耗超大，假設10點打完吧，開會、訪問、收東西，回旅館洗完澡大概都12點了，剛比完賽腎上激素爆發，沒個1、2點是絕對睡不著的（晚上有打球的人就知道）。

「隔天中午就要接著打中華，就賽制安排上中華已經吃盡甜頭了！」粉專直言，如果中華自己能把握得好，第一場贏委內瑞拉、第二場對晚接午的美國也能拿下，最後一場對日本之前很有可能已經確定進入冠軍賽（如果日本也能打贏美國跟委內瑞拉），完全是用來調手感的消化試合。

LunLun 碎碎唸強調，在預賽開打前就查過複賽的賽程表，當時B1就是都排在晚場比賽（可見日本對自己很有信心），B2也是像現在這樣排午午晚，A1跟A2當時也的確是被排都會有晚接午。這當然是日本保護自己處在B組、間接也保護了中華隊，結果被台灣媒體渲染成好像欺負中華隊？

黃揚明也轉發LunLun 碎碎唸的發文，他質疑，基本上無論先後攻，我們本來就是「作客」，國際賽後攻真的比較有利嗎？畢竟都在日本了，關鍵不是先後攻，而是賽程的時間。前2場都是中午開賽，預賽我們都是晚場，球員能否快速調整才是重點。當然，美洲球隊還有預賽與決賽地點的時差問題，所以也同樣會有不利因素。「唯一有地利的，毫無疑問只有地主日本隊！」