隨著中國鋰產業西方國家抵制聲中持續壯大的趨勢，全球最大鋰生產商雅寶(Albemarle)公司首席執行官馬斯特思(Kent Masters)近日表示，有些論調呼籲在北美和歐洲建立供應鏈，然後從中國手中奪回鋰等關鍵礦產的控制權，這種做法在經濟上不可行。

據《快科技》報導，馬斯特思強調，鑒於當前鋰價處於低位且生產成本高企，將這一電動汽車產業核心原材料的供應鏈遷往西方國家「難以產生經濟效益」。他進一步斷言，美國在鋰資源領域的對華競爭中「幾乎註定」會遭遇挫敗。

事實上，雅寶公司已採取行動，年初暫停了位於美國南卡羅來納州、價值13億美元的鋰精煉廠建設專案，並削減了澳大利亞凱默頓氫氧化鋰加工廠的運營規模。

報導說，雅寶公司業務收縮並非個案，全球範圍內的鋰礦企業普遍報告利潤縮水，並紛紛縮減其擴張計劃。這一趨勢也凸顯了鋰行業面臨的挑戰。

美國歐亞集團貿易與供應鏈分析師奧利弗·蒙蒂克指出：「中國與西方在鋰產業上的差距似乎正在加劇，而非縮小。」國際能源署資料顯示，去年中國鋰精煉產能已佔據全球65%的份額，並預測至2040年，中國將貢獻全球超過一半的鋰供應量。