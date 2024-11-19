台北101近日舉辦「夢想高飛」公益棒球特展，董事長賈永婕老公王兆杰昨（18）日以公司名義，花錢在101點燈支持中華隊，沒想到卻被質疑有公器私用之嫌。賈永婕今日公開聲明，台北101推出的活動「你捐款、我點燈」是公益活動，60萬捐款全數捐出給偏鄉少棒隊，「其中包括我的忠實粉絲苦主德杰企業」，活動總共捐出800萬元，一切經過董事會同意、符合相關行政流程。

賈永婕在臉書粉專發文表示，自從她當上台北101董事長，就面臨了各種挑戰，「各種各樣的長輩關心交待，生命被威脅⋯各種黑函爆料⋯」。賈永婕強調，這次「夢想高飛」特展集結了10個愛台灣、支持棒球的企業，也將公益點燈的60萬全數捐出給偏鄉少棒隊，「我必須說這10家企業除了愛台灣之外，當然也是挺賈董的，其中包括我的忠實粉絲苦主德杰企業」。

賈永婕老公王兆杰為愛點燈。（圖／翻攝自賈永婕 臉書）

賈永婕說明，這次活動是台北101第一次變成一個公益平台，加上台北101自己的200萬元，「我們總共將捐出800萬元。這一切賈董都經過了董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。謝謝大家的關心」；最後賈永婕也向王兆杰喊話，「老公苦主請堅持到底，賈董愛你喔，苦主下次不要這麼愛我」。

對此，許多網友紛紛回應，「人美心美的賈董～更謝謝那些力挺妳的企業⋯台灣因為有你們，世界變得更美了～」、「妳是最棒的！謝謝妳為台灣做的一切！」、「賈董女神辛苦了，加油」、「這麼清廉難怪被討厭」。