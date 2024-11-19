澎湃新聞19日報導，黑龍江七台河市勃利縣林業和草原局發布《安全提示》稱，11月18日6時38分，縣110指揮中心接到報告：「6時許，勃利縣吉興朝鮮族滿族鄉長太村發現老虎行蹤。」經現場初步核實，長太村一名村民左手部被老虎咬傷，目前正在醫療機構接受治療，傷者情緒穩定，生命體徵平穩。縣公安局、林業和草原局、應急管理局等部門及屬地鄉鎮工作人員已到達現場，追蹤老虎行跡。

勃利縣林草局呼籲民眾，做好安全防範，加大野生動物保護力度。鄰近鄉鎮居民如發現大型野生動物蹤跡，要及時避險，在確保自身安全情況下，立即報告。

勃利縣地處黑龍江東部，全縣總面積2390平方公里，轄5鎮5鄉，133個行政村，11個國有林場，耕地面積174萬畝，林地面積146萬畝，森林覆蓋率40.7％。

公開資料顯示，當發現或報告有東北虎豹在勃利縣及周邊市縣出沒時，當地將啟動《勃利縣東北虎豹救護與安全防控應急預案》。

應急預案顯示，根據虎豹和人員之間衝突嚴重程度及各自身安全風險等級，分為三級：Ⅲ級：一般突發事件。Ⅱ級：較大突發事件。

Ⅰ級：重大突發事件。按照突發事件級別，該預案應急回應也分為三級（Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級）。《應急預案》還明確，在監測、救護東北虎豹及救助受傷人員過程中，當東北虎豹對相關人員產生威脅時，可採取必要防範措施，保證民眾生命安全。

澎湃新聞報導，2022年初，曾有一隻東北虎在黑龍江哈爾濱方正縣和牡丹江林口縣三道通附近活動，距勃利縣交界處僅30公里，林口縣境內還發生東北虎咬死家畜事件。

林口縣三道通到本次事件中的勃利縣吉興鄉長太村直線距離約60公里。在長太村報告老虎行蹤後，11月18日，黑龍江省林草局召開了東北虎保護工作緊急會議。會議聽取勃利縣有關情況通報，安排部署東北虎保護有關工作。

會議指出，隨著生態環境持續向好，全省各地東北虎出現頻次也逐漸增多。勃利縣作為東北虎種群非重點分布區，此次出現東北虎進入村屯傷人事件，需要引起格外重視並加強風險防範。

按照大陸國家林草局和省委省政府部署，第一時間啟動應急預案，並派出國家林草局貓科動物研究中心、中國橫道河子貓科動物飼養繁育中心等專家團隊和技術人員組成工作組，前往現地協助當地政府開展處置工作。

會議強調，各地各部門務必做好東北虎防範與保護工作：一是嚴格落實屬地政府、企業和單位東北虎等野生動物保護主體責任。二是加大宣傳力度。三是制定人虎衝突應急預案。四是組織人虎衝突安全培訓。五是做好應急資儲備。六是啟動24小時值班調度。七是加強正面宣傳報導。