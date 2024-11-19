樂天女孩啦啦隊總監陸筱晴，近年來積極經營YouTube頻道，不僅拍出啦啦隊私底下不同的一面，還帶領其他族群的觀眾朋友，進一步認識棒球。就有網友發現，陸筱晴在此次12強賽事中完全沒有缺席，6天大巨蛋看好看滿，直呼：「謝謝你這麼愛棒球！」

其實在12強賽事開打前，無論是中華隊與捷克隊的交流賽，還是12強官辦熱身賽，陸筱晴都有出席，除了香噴噴的啦啦隊，還特別幫這次的國際賽事做足宣傳。

包含大巨蛋的場地、設備、餐廳、商店等等，還有突擊球迷的街頭訪問，讓整部影片變得更加豐富與精采，節奏風格輕鬆又愜意，不僅讓許多無法前來的球迷快速得到資訊，也讓其他沒在關注棒球的觀眾圈粉，更加認識這項運動。

陸筱晴完美推廣此次的國際棒球賽事。（圖／陸筱晴IG）

就有粉絲感動地貼到PTT表特板「Beauty」直呼：「貴為啦啦隊界的活化石，不同於年輕美妹的活力，一直很喜歡她現在輕熟女的韻味，從熱身賽開始，總監幾乎每場都到，隔天上影片，謝謝妳這麼愛棒球，愛中華隊。」

底下網友也紛紛認同，「總監職籃也到，真的很用心」、「他給我這種懶得出門看現場的，有影片跟啦啦隊可以看，而且影片好像都剪超快，推啦」、「有點像楊采妮」、「稱總監是活化石也太誇張了...那有。」

陸筱晴也在IG上分享，這次總共推出10支影片，就連自己都好驚訝。她透露，這段時間幾乎都是早上4、5點才睡，睡幾個鐘頭後再起來檢查影片，中午上片完就又衝到大巨蛋看球賽。如今見證中華隊順利前進東京，也讓她相當感動，並致敬所有辛苦的幕後團隊與球迷們，「所有一切也造就了台式應援紅到國際，每一個都是那麼不可或缺！」