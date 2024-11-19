英國威爾斯親王夫婦平時居住於溫莎堡莊園阿德雷德小屋，今年10月中旬小屋附近的農場發生竊盜案件。

英國《太陽報》17日報導，英國王室位於倫敦以西溫莎鎮的溫莎堡（Windsor Castle）10月13日發生竊盜案，2名蒙面竊賊摸黑闖入莊園的一處農場偷走2輛車，當地警方證實確有此事。案發之際，據信威爾斯親王威廉夫婦與3名子女就在莊園內的住所阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）熟睡中，距離農場開車需時不到5分鐘。王室居所安全問題再度引起討論。

報導稱，泰晤士河谷警方（Thames Valley Police）16日證實，10月13日夜間11時45分左右接獲報案，溫莎附近的王室產業有一處房產發生遭人闖入行竊。嫌犯翻越高6呎（將近183公分）的圍牆闖入莊園的蕭農場（Shaw Farm）建物，偷走一輛黑色五十鈴（Isuzu）皮卡貨車與一輛紅色四輪摩托車之後，利用竊得的皮卡車撞破農場大門，朝舊溫莎（Old Windsor）與達切特村（Datchet）方向逃逸。警方尚未逮捕任何人，調查仍在進行。威廉王子與凱特王妃在倫敦的辦公室肯辛頓宮還未回應此事，白金漢宮也沒有評論。

🙄🙄🙄 — the “break in” happened in Shaw Farm, kms away from Adelaide Cottage 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/ID6hAfgYnA — Baroness Bruck (@BaronessBruck) November 18, 2024

案發時間，英王查爾斯三世與王后卡蜜拉不在溫莎堡，當時英王在蘇格蘭，王后在印度，之後兩人會合同赴澳洲訪問。《太陽報》稱，消息人士說，案發當天是星期日，「星期天晚上，小王子們與小公主會在阿德萊德小屋過夜，農場拐個彎就是小屋了，都在莊園範圍內」。經常有人看到威廉王子、凱特王妃、喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子一家五口取道這處遭竊賊撞破的農場正門出入莊園。

這名消息人士說：「嫌犯必定觀察溫莎堡好一段時間了。他們闖入之前勢必曉得車輛放在哪裡，也曉得何時逃跑不會被抓到。」消息人士說，溫莎堡有警報系統，但這是頭一回有人闖入。農場大門受損嚴重必須更換。」威凱一家五口居住在2022年遷入樓高2層、有4間臥室的阿德萊德小屋居住。王室高階成員平時均接受警察保護。

英國王室溫莎堡正門的綠地大道（Long Walk）是觀光客步行進入莊園參觀的路徑。（資料照／美聯社）

溫莎莊園面積1萬5800英畝，除了主體城堡與阿德萊德小屋，還包括持續營運的蕭農場、保護區、溫莎大公園。溫莎堡是英國王室去年最受歡迎的觀光景點，吸引140萬人參觀。據悉配有武器的警察一度進駐溫莎堡的2處主要公共入口，17日當天撤離，以降低遊客緊張情緒，僅餘崗哨換班儀式出現。

溫莎堡2021年之前曾有維安事件發生。2021年聖誕節當天，當時不到20歲的青年柴爾（Jaswant Singh Chail）手持十字弓闖入溫莎堡花園，以非法侵入罪名被捕，他供稱想殺害當時人在溫莎堡王室居所的女王伊莉莎白二世，後來以叛國罪名處以有期徒刑9年。