大陸東北虎豹國家公園網站19日公布，黑龍江省勃利縣吉興鄉長太村11月18日發生一起東北虎進入村莊、並造成村民受傷事件，引起社會各界廣泛關注。東北虎豹國家公園管理局立即啟動應急處置預案和保險理賠工作程序，協調保險公司派出工作組前往現場協助地方林草部門開展勘查工作，如確認為野生東北虎肇事，將立即啟動保險理賠程序，按照民生至上原則，為傷者墊付醫療費用，力求為受傷群眾提供最及時最有效關愛與幫助。

此次事件發生地距東北虎豹國家公園直線距離約200公里，不屬大陸國家公園範圍，依據《東北虎豹國家公園野生動物造成損失補償辦法（試行）》規定，在吉林省、黑龍江省全域範圍內因野生東北虎豹導致的人身傷害，經過保險公司現場核實後，將依照程序獲得相應的人身傷害經濟補償。

若確為野生東北虎肇事，陸國家公園將理賠、墊付醫療費。圖為《遇到老虎怎麼辦》宣傳手冊。（東北虎豹國家公園）

隨著東北虎豹種群數量的增加及其活動範圍的擴大，居民與野生動物接觸的可能性也在不斷提升。為了有效預防和減輕人獸衝突的風險，東北虎豹國家公園管理局特此提醒廣大居民，做好人身安全防範，當遇到野生東北虎豹時，要及時冷靜撤離，避免做出可能激怒或吸引牠們的行為，切勿嘗試接近或挑釁，並立即聯繫當地野生動物保護管理部門。

為了應對人獸衝突問題，東北虎豹國家公園管理局編撰了《人虎衝突應對社區指南》動畫宣傳片和《遇到老虎怎麼辦》宣傳手冊，提供社會公眾認真參考閱讀。提到東北虎豹國家公園人獸衝突防範手冊之遇到老虎怎麼辦？切忌扭頭就跑、切忌彎腰低頭、轉移老虎注意力、利用明火躲避攻擊、盡快爬到樹上、盡全力自衛自救。