資深媒體人趙少康日前才做完心臟手術，今天又在臉書自爆摔了一跤，再度住進加護病房，檢查發現是肝臟邊角破裂。振興醫院院長魏崢表示，聽到時嚇了一跳，幸好沒有什麼大礙，預計一兩天就可以出加護病房，本周就可以出院回家。

趙少康今天在臉書發文表示，自己上周三在家中摔了一跤，到了本周日上午，突然腹痛嚴重、越來越沒精神，最後被救護車送去振興醫院，「這還是我一輩子第一次上救護車」。到了當天晚上，以前幫他做過開膽手術的蘇正熙教授來看他，並做超音波檢查，發現肝臟邊角破裂、有內出血情形。

魏崢指出，趙少康主要是上節目前摔了一跤，當下覺得沒事，精神還不錯，直到星期天才開始不舒服，到醫院時摔的位置也講不太清楚，只記得好像撞到右上腹，檢查發現肝臟有一點受傷出血，所以做了輸血處置，由於當時還不清楚出血點，擔心是動脈，因此安排住加護病房觀察，所幸最後並無大礙，預計這一兩天可以轉出加護病房，本周就可以出院回家。

趙少康研判，深體會內出血原因有三，首先是血壓太低時不可站立，再來是術後動作要慢，但偏偏自己什麼都快，身體可能一時協調不過來，第三是大手術後要充份休息，而自己休息時間不夠就急著主持節目。魏崢也認為，趙少康可能習慣做事情要快，因此有提醒他，以後要站起來要慢慢的。