「股份移轉兒子」可疑？傅崐萁狂轟郭智輝遭反嗆！ 韓國瑜喊「這句」忙緩頰 ‪@ChinaTimes‬

行政院長卓榮泰19日率相關部會報告台電追加預算撥補案。國民黨立委傅崐萁突然點名經濟部長郭智輝追打，不僅質疑郭智輝本來只是個小代理商公司的企業主，還質疑郭智輝財產申報之前就將持股大量轉移到兒子名下的公司，郭智輝罕見動怒，反駁是不實指控，「我表示抗議！」對此，郭智輝下午也接受媒體聯訪時指出，「剛才有一點不太禮貌，不過我想請大家能夠了解，其他委員所指正的事，不是事實，所以我對不是事實的回應會很快」，而經濟部郭智輝辦公室則表示，郭對此不實指控深感遺憾。

傅崐萁在備詢時先是就能源問題與卓榮泰激辯，隨即便表示，「郭智輝先生，他是崇越科技，一個資本才18億的小公司企業主，來當我們的經濟部長真的做大了」。傅接著更質疑郭智輝，「4月10日轉讓他名下19億所有股票，請問部長轉讓到哪裡去了？」郭智輝則回應，「我都照實申報」，傅崐萁卻直言「我就揭穿你！他轉到他兒子的高毅投資，他兒子只有480股，4800元台幣的股份，這家公司資本額有8000萬，郭智輝持有99.9%」。

對於傅崐萁的言論，郭智輝直言「報告委員，你這個不實指控，我表示抗議」，這讓傅崐萁怒吼「你這是掏空台灣、規避監督、以公謀私」而一旁的卓榮泰也說，「委員的推論，邏輯都有問題，應該給部長充分的說明」，眼看兩人砲火止不住，主席韓國瑜也幫忙管秩序，不斷說「好，謝謝！」

而郭智輝下午也接受媒體聯訪時指出，「來接公職之前，我就已經退休了，所以來做公職當然就是很突然的事情，我個人一向尊重法律，守法、遵法，所以絕對沒有其他的問題，其他委員所指正的事，不是事實，所以我對不是事實的回應會很快，所以可能剛才有一點不太禮貌，不過我想請大家能夠了解」。

而經濟部郭智輝辦公室則表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

辦公室說明，郭對此不實指控深感遺憾，賴總統、卓院長邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。