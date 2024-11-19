美國總統當選人川普明年就要就職，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超直言，明年市場關鍵字將都是「川普」，明年景氣會是「蛇影杯弓」，尤其雙率讓市場陷入混淆，並預估美國聯準會從現在到明年中前會降息3碼，但明年中後則要觀察川普在關稅與移民政策的影響。

國泰世華銀19日舉行「2025全球投資趨勢論壇」，林啟超以「蛇影杯弓」來形容明年的經濟局勢，他指出，不管美國哪一個政黨勝選，美國債務都只會更多，但市場有很明顯刻板印象，認為川普上任後會加重美國債務，「到底是蛇還是弓？市場會陷入混淆」，明年市場的關鍵字都會是「川普」。

針對明年景氣，林啟超表示，明年景氣分化，美國高利率會維持更長時間（Higher for Longer)，經濟硬著陸風險降低，但大陸則是內需信心低迷（Lower for Longer)，全球產業復甦呈現分化。

在貨幣政策上，預期美國將在今年12月、明年3月與6月各降息1碼，政策利率到4％，但明年下半年路徑與終點利率則要視川普在關稅與移民政策上的力道，由於關稅政策還會有談判期，預期影響至少明年上半年還不會顯現，移民政策則可能導致服務業薪資與通膨反轉或上漲，若美國經濟有持續下滑，明年下半年才會有較大降息空間。

林啟超認為，未來幾個月「川普交易」還是主流，呈現利率偏高、美元走強格局，若美國終點利率在3.5％左右，預期美十年期公債殖利率在4％上下起伏，侷限美元貶值空間，但如果川普對大陸實施關稅加重力道，會讓人民幣貶值，加重亞幣貶值，因此接下來亞洲央行（包含台灣）面臨挑戰，一方面要減少對美國的貿易順差，一方面要面對貶值壓力。

股市部分，受惠於企業盈餘增加，美國降息、大陸持續加大刺激力道，林啟超看好明年股市表現，預估台灣與美國的企業盈餘與股市報酬率有機會雙位數成長。

針對台灣景氣，林啟超預估明年台灣經濟成長率站穩3％，民間投資會比今年好，由於今年出口基期高，今年出口約有10％成長，明年預估5~6％，其中電子業出口將會有雙位數成長，但不如今年20％高。

林啟超表示，預期國內央行到明年上半年利率不動，央行重點還是放在房市，要打破房市不墜的「神話」，預期今年底將會感受到不動產成交量下降，若不動產「三高」有放緩，央行不一定會推出第八波信用管制。