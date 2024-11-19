交通部19日舉辦金安獎頒獎典禮，王尹辰(右二)榮獲促進道路交通安全績優獎績優交通警察。（蔡明亘攝）

今(19)日交通部舉辦「金安獎」頒獎典禮，表揚264個在道路交通安全領域中具卓越表現及辛勞付出的個人與單位，其中曾是竹科工程師改當新竹市警員的王尹辰，榮獲促進道路交通安全績優獎績優交通警察，他從去年7月至今年6月底，對酒駕、闖紅燈、違規停車、不依標誌標線行駛、無照駕駛、未戴安全帽等，共取締3138件違規，開出200多萬元罰鍰，但他表示，取締的目的是希望大家都不要發生車禍。

新竹市警察局第二分局埔頂派出所警員王尹辰，從事警務工作已6年，曾擔任竹科工程師的他表示，雖然工程師薪水高，但常要面對的是機器，可是他喜歡人與人的互動，也認為第一線接觸民眾較符合他的個性，後來也讓他考上警察，每天都可以於第一線接觸民眾。

王尹辰坦言，經常被違規民眾詛咒「下地獄、生兒子沒屁眼」，他都是笑笑的提醒繳罰單期限後便離開，盡量不與民眾有衝突，不過，也有遇到學生與媽媽被取締後和他說謝謝，他也透露，讓他最心痛的是車禍處理，每當他抵達現場後，發現受重傷快不行的民眾還有意識時，會盡量問出對方的名字，希望能讓該民眾家屬盡快趕至醫院見最後一面。

不過，王尹辰也表示，曾碰過2、3件因身上未帶證件，且說不清楚名字的民眾，他只能先拍照，再挨家挨戶的去打聽找家屬，最後順利的通知到家屬並趕至急診室見上最後一面；對此，他希望透過執法降低事故，避免民眾違規發生危險，不過，也期許自己成為有溫度的執法人員。