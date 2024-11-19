孩子的爸呢？大陸河南商城有女子因和婆婆發生家庭糾紛，起肢體衝突，過程中還不慎將剛出生2個月的小兒子摔落地面，導致創傷性顱內出血，後來女子帶著大兒子和受傷的小兒子去外地打工，但因生活壓力太大，女子便將小兒子棄置在1輛三輪車後斗便離開。

據《瀟湘晨報》報導，河南商城一名許姓女子育有2子，然而，她因和婆婆起肢體衝突，不慎將剛出生的小兒子摔落在地，導致出現創傷性顱內出血。

之後，許女獨自帶著2兒子前往江蘇南通，但因生活壓力大，無法再照顧生病的小兒子，並且起了放棄的念頭，於是某天深夜11時許，她將小兒子隨意棄置1輛三輪車的後斗內，便帶著大兒子離開，直到隔天清晨5時許，許女的小兒子被民眾發現後報警。

由於，許女先前和婆婆發生肢體糾紛，造成婆婆右肩關節脫位，經鑑定構成輕傷二級；對此，當地人民法院日前公開這起案件一審判決結果，許女犯下「故意傷害罪」、「遺棄罪」等2罪，合併執行有期徒刑1年，緩刑1年6個月。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「孩子爸爸呢，家裡出事也不露面」、「男人不作為，女人之間互相鬥爭，孩子最可憐」、「才兩個多月的時候，女人才出月子沒多久就挨打，多可悲可憐」、「孩子出生在這樣的家庭真的好可憐啊」、「小兒子好可憐，他只是個寶寶」。

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