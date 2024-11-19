美國財政部當地時間18日公布數據顯示，隨著美國大選前美國國債價格回彈，美國兩大海外「債主」日本及中國大陸9月均減持美債，日本下降59億美元、中國大陸減少26億美元至7720億美元，是今年6月二次加倉後，連續第三個月減持。

美國財政部18日公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，美國兩大「債主」9月的美債持倉均下降：日本9月所持美國國債下降59億美元，至1.1233兆美元，依然是美國第一大「債主」。中國9月所持美債減少26億美元，至7720億美元，是今年6月二次加倉後連續第三個月減持。

據悉，從2022年4月起，中國大陸的美債持倉一直低於1兆美元，截至今年9月，仍是僅次於日本的第二大美債持有國家地區。今年前9個月，持倉共7個月下降，僅4月和6月持倉增長。

此外，值得注意的是，在報告列出的十大美債持有國家地區中，英國9月的持倉增加明顯，較上月增加了208億美元。截至9月底，英國持有的美債規模達到7647億美元，比中國大陸僅少73億美元，位列第三。開曼群島、盧森堡、加拿大、比利時、法國、愛爾蘭、瑞士持倉分列第四至十位，9月分別增持美債6億美元、158億美元、49億美元、416億美元、167億美元、58億美元、79億美元。

美國國債收益率在美聯準會9月會議降息前跌至階段性低點，隨後在9月中旬明顯反彈，觸及近兩年內的高位。不過截至9月底，兩年期美債收益率9月累計跌26個基點，10年期美債收益率累計跌10個基點。

彭博社分析稱，美債利率的走勢或與投資者對美國當選總統川普的低稅收、高關稅政策的擔憂情緒有關；川普對於美財政部長人選仍「舉棋不定」也是美債價格影響因素之一。另一方面，在美國經濟復甦背景下，包括鮑爾在內的多位美聯準會官員關於放緩降息步伐的表態也對美債價格造成影響。