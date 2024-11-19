漢來日月行館斥資15億元、歷時1年改裝正式亮相，挾美食集團優勢，一泊二食含宵夜，提供住客豪奢服務，入門房價3.2萬元起跳，讓潭區房價再創新高，躍居全台最貴酒店，住一宿等於平民百姓月收入。總經理林子寬強調，鎖定高端市場，把餅做大，目標年營業額8億元。

日月潭擁有湖光山色美景，潭區頂級飯店，包括日月潭涵碧樓、日月潭雲品溫泉酒店及力麗溫德姆溫泉酒店，墊高潭區房價，根據交通部觀光局統計，日月潭周邊觀光旅館平均房價1.5萬元，是全台平均房價的3.6倍，中信集團與漢來集團合作插旗日月潭，讓日月潭房價再創新高。

漢來日月行館挾美食集團優勢，一泊二食含宵夜，宵夜讓住客品嘗全台各地美食。（楊靜茹攝）

漢來飯店集團總經理林子寬、漢來日月行館副總婁中愷強調，鎖定高端市場，目標年營業額8億元。（楊靜茹攝）

林子寬表示，日月潭得天獨厚，群山環繞屏障，受颱風影響小，且位於台灣中心，適合南來北往旅客來度假，漢來日月行館座落在涵碧半島制高點，飽覽270度湖光山色美景，93間客房間間面湖，讓住客體驗日月潭迷人之處，也能品嘗全台各地美食，如石家魚丸、蔥肉包、杏仁茶等，住客的回饋都很滿意，預計明年3、4月開幕。

林子寬強調，集團鎖定高端市場，要把餅做大，國際客源鎖定日本、韓國、新加坡、泰國及馬來西亞籍旅客，透過獎勵客戶旅遊、企業講習等，拓展更多客源，未來將朝會員制，目前試營運半個月住房率約35％，春節訂房也達7成，比當初日月潭涵碧樓開幕頭一年30％理想，目標平均住房率75％，年營業額8億元。

日月潭擁有湖光山色美景，是國際級景點，潭區頂級飯店戰開打。（楊靜茹攝）

日月潭涵碧樓酒店強調，飯店主打無邊際湖景，營運22年，去年住房率九成，人氣居高不下。（楊靜茹攝）

日月潭涵碧樓酒店強調，飯店為位址在湖畔第一排，主打無邊際湖景，精緻禪風住宿體驗，平均房價2.6萬元，即使營運22年，去年住房率仍有九成，人氣居高不下。

日月潭雲品近年打造雲水行政酒廊等公共區域，並以「款待精神」、米其林三星台北頤宮中餐廳主廚為餐飲升級迎戰，高端客套房銷售增一成。

日月潭雲品近年打造雲水行政酒廊等公共區域，強化「款待精神」，高端客套房銷售增一成。（楊靜茹攝）