漢來日月行館斥資15億元、歷時1年改裝正式亮相，挾美食集團優勢，一泊二食含宵夜，提供住客豪奢服務，入門房價3.2萬元起跳，讓潭區房價再創新高，躍居全台最貴酒店，住一宿等於平民百姓月收入。總經理林子寬強調，鎖定高端市場，把餅做大，目標年營業額8億元。

日月潭擁有湖光山色美景，潭區頂級飯店，包括日月潭涵碧樓、日月潭雲品溫泉酒店及力麗溫德姆溫泉酒店，墊高潭區房價，根據交通部觀光局統計，日月潭周邊觀光旅館平均房價1.5萬元，是全台平均房價的3.6倍，中信集團與漢來集團合作插旗日月潭，讓日月潭房價再創新高。

漢來日月行館挾美食集團優勢，一泊二食含宵夜，宵夜讓住客品嘗全台各地美食。（楊靜茹攝）
漢來日月行館挾美食集團優勢，一泊二食含宵夜，宵夜讓住客品嘗全台各地美食。（楊靜茹攝）
漢來飯店集團總經理林子寬、漢來日月行館副總婁中愷強調，鎖定高端市場，目標年營業額8億元。（楊靜茹攝）
漢來飯店集團總經理林子寬、漢來日月行館副總婁中愷強調，鎖定高端市場，目標年營業額8億元。（楊靜茹攝）

林子寬表示，日月潭得天獨厚，群山環繞屏障，受颱風影響小，且位於台灣中心，適合南來北往旅客來度假，漢來日月行館座落在涵碧半島制高點，飽覽270度湖光山色美景，93間客房間間面湖，讓住客體驗日月潭迷人之處，也能品嘗全台各地美食，如石家魚丸、蔥肉包、杏仁茶等，住客的回饋都很滿意，預計明年3、4月開幕。

林子寬強調，集團鎖定高端市場，要把餅做大，國際客源鎖定日本、韓國、新加坡、泰國及馬來西亞籍旅客，透過獎勵客戶旅遊、企業講習等，拓展更多客源，未來將朝會員制，目前試營運半個月住房率約35％，春節訂房也達7成，比當初日月潭涵碧樓開幕頭一年30％理想，目標平均住房率75％，年營業額8億元。

日月潭擁有湖光山色美景，是國際級景點，潭區頂級飯店戰開打。（楊靜茹攝）
日月潭擁有湖光山色美景，是國際級景點，潭區頂級飯店戰開打。（楊靜茹攝）
日月潭涵碧樓酒店強調，飯店主打無邊際湖景，營運22年，去年住房率九成，人氣居高不下。（楊靜茹攝）
日月潭涵碧樓酒店強調，飯店主打無邊際湖景，營運22年，去年住房率九成，人氣居高不下。（楊靜茹攝）

日月潭涵碧樓酒店強調，飯店為位址在湖畔第一排，主打無邊際湖景，精緻禪風住宿體驗，平均房價2.6萬元，即使營運22年，去年住房率仍有九成，人氣居高不下。

日月潭雲品近年打造雲水行政酒廊等公共區域，並以「款待精神」、米其林三星台北頤宮中餐廳主廚為餐飲升級迎戰，高端客套房銷售增一成。

日月潭雲品近年打造雲水行政酒廊等公共區域，強化「款待精神」，高端客套房銷售增一成。（楊靜茹攝）
日月潭雲品近年打造雲水行政酒廊等公共區域，強化「款待精神」，高端客套房銷售增一成。（楊靜茹攝）
日月潭雲品以米其林三星台北頤宮中餐廳主廚陳偉強為餐飲升級迎戰。（楊靜茹攝）
日月潭雲品以米其林三星台北頤宮中餐廳主廚陳偉強為餐飲升級迎戰。（楊靜茹攝）
中華隊戰勝古巴闖東京 超商買1送1同慶 咖啡、霜淇淋都有
房價上漲進補國庫！房地產稅收挑戰3900億 創下歷史新高
綠營批桃園燈會3億預算 藍營人海戰術擋下擱置
#日月潭 #飯店戰 #房價 #創新高 #高端
秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜