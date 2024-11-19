勞動部19日公佈勞動力發展署北分署公務員疑遭霸凌輕生案調查報告，卻指相關調查「無法證明當事人有遭受長官職場霸凌情事」，輿論炸鍋。監察院人士透露，多位監察委員已登記調查此案，並將於近日正式公告。監委王幼玲更在臉書發文質疑，如果不能提供有尊嚴的職場環境，如果舉發不當對待及騷擾，反而陷於敵意環境，如果機構無法自覺、自清、自理，算什麼民主正義的國家？但有不少網友提出質疑：「會辦嗎？」

主播錢怡君在粉專發文提到，監察委員王幼玲臉書表示，如果不能提供有尊嚴的職場環境，如果舉發不當對待及騷擾，反而陷於敵意環境，如果機構無法自覺、自清、自理，算什麼民主正義的國家？

網友表示「本來就不是，是民進黨一天到晚在嘴砲」、「公務員不適用勞基法的工時及加班費，先把公務員工時法制化做到這點再說」、「對很多『上等人』而言，必須持續性的權勢霸凌，才能獲得心靈滿足，享受人生成就感，為所欲為的支配，顛倒黑白，是這類人生活的動力」、「高高舉起，輕輕放下：虛晃一招」、「公務機關的霸凌更甚私人企業，私人企業還有勞工局可申訴，結果勞動部的員工被霸凌」、「會辦嗎？」

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