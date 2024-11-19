正妹實況主Niya（妮婭）去(2023)年7月在IG宣布和百萬YouTuber Joeman（九妹）分手，消息讓許多喜歡兩人的粉絲震驚，如今雙方都順利開啟新生活。Niya近期透露答應男友求婚，今（19日）曬出多張比基尼養眼照，吸引大批粉絲暴動留言。

Niya飛往馬爾地夫旅遊，透過IG發文透露近況：「陽光、沙灘，就要配上比基尼吧～立志不管當了人妻或是當了媽都要努力維持身材，跟以前的比基尼比起來最大的區別應該是大腿屁股有肉了，但很喜歡現在的樣子」。

Niya到馬爾地夫度假，解放好身材曬比基尼辣照。（圖／翻攝自IG @niya840325）

曬出一連五張辣照，畫面中可見她身穿白色比基尼搭配三角丁字泳褲，上面有紅色蘋果圖案點綴，增添幾分活潑俏皮，正面拍攝角度飽滿胸型全都露，本就白皙的肌膚在烈陽濾鏡下更加白皙透亮，視線往下纖細小蠻腰，泳褲綁帶設計露出性感下半身曲線，側身露出S級完美曲線。

Niya綻放甜美微笑，對著鏡頭肆意撩撥頭髮、眼神放電。貼文也釣出大批粉絲留言大讚：「這個身材真的是太好看了」、「哇好辣啊」、「別人家的人妻就是美」、「我就是在等這個」、「身材也太好」。Niya也在貼文中寵粉預告：「馬爾地夫影片製作中各位再等等我，最近可能會被我各種洗版」。