日前一名高雄正妹與閨蜜搭機到泰國曼谷後失聯，疑似遭拐去緬甸園區，掀起熱議。然而遭閨密賣掉已不是首例，去（2023）年大陸也爆出坐擁百萬粉絲的網紅「雅典娜liya」，同樣疑似被閨密母女設局賣到東南亞，如今事隔一年後，有不少人指出雅典娜現蹤柬埔寨，且疑似遭詐騙集團控制。

雅典娜過去經常在社群分享生活動態，去年4月她透露前往菲律賓旅遊，並曬出許多在當地遊玩的影片，怎料4月23日後卻行蹤成謎，不僅與家人斷了聯繫，社群也杳無音訊，甚至事後流傳女子被虐打的影片，不少人認為影片中的女子就是雅典娜，更傳出家屬已經支付高額贖金，讓此案引起高度關注。

雅典娜liya疑遭閨密設局賣到東南亞。（圖／微博）

有網友指出雅典娜liya消失1年，最新現蹤地點曝光。（圖／微博）

如今事隔1年多，雅典娜的行蹤依然沒有結果，不過日前有網友聲稱在柬埔寨看到她，指出她被賣去柬埔寨後，接受了臉蛋和身體的微整形手術，變成柬埔寨金貝娛樂場的66號小姐。而貼文一出，不少人都表示見過她，還有人坦言慶幸她還活著，但該娛樂場在當地是知名的一條龍服務場所，「她這下怕被控制了，成為了老闆的搖錢樹」。

事實上，在雅典娜失去音訊後，李姓閨密就成為眾矢之的，雖然她曾公開兩人對話截圖，指出自己有事得處理，才會更動行程改成隔天飛往當地會合，強調雅典娜有向她報平安說要去賭場玩，但仍難以說服雅典娜家屬的質疑，尤其李姓閨密6月22日突然註銷所有社群帳號，此舉更被認為是心虛的行為。