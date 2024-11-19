世界棒球12強賽B組預賽主場在台灣，中華隊順利進入4強賽，挺進東京，除了精彩賽事之外，場邊啦啦隊也是一大看點，其中已經退役的朴騏良（박기량）也被發現出現在球場，讓球迷相當驚喜，紛紛搶著要和女神合照。

33歲朴騏良在韓國有著超高知名度，擁有甜美的外型和176公分高䠷身材，有「韓國第二代啦啦隊一姐」、「傳奇女神」等稱號。近日Threads一段朴騏良和粉絲親切打招呼畫面曝光，她穿著白色襯衫洋裝，外搭藍色球衣，綁著高馬尾，露出修長美腿，親切的和現場球迷自拍，甜美笑容瞬間讓粉絲融化。

朴騏良長相甜美，相當有氣質。（圖／翻攝自mong2_mom IG）

影片曝光，吸引許多網友留言：「韓國隊回家吧，請把啦啦隊留給我們～」、「仙氣十足」、「真的仙耶，而且超級親民」、「她就是鼎鼎大名的朴騏良」、「第一女神」、「超正的，可惜要退休了」、「Top的存在」、「狀態超好的！」、「要來台灣了嗎？」

朴騏良自2007年加入啦啦隊後就一直活躍至今，是韓國職棒第2代啦啦隊4大隊長之一，在2014、2015年事業頂峰時期，韓國甚至有「就算對棒球不感興趣，也會去球場看看朴騏良」的說法。高知名度讓她在2018年就曾受LAMIGO桃猿邀請來台灣，參加《辣年糕趴（Korea Party）》擔任開球嘉賓，在台灣也相當有人氣。