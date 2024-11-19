大陸央視報導，中國大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，當地時間11月19日，會見德國總理蕭茲。習近平強調歐盟對中國電動汽車加徵關稅引發全世界關注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。蕭茲指出，德方希望與中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，盼歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力。

新華社報導，習近平指出，今年4月蕭茲訪問中國，兩人進行了坦誠深入、富有成效的交流。半年多來，兩國在綠色發展、可持續交通、對非洲農業合作等領域合作取得重要成果，中德關係持續煥發新的生機和活力。當前，世界百年變局加速演進，全球發展處於關鍵十字路口。中國和德國作為世界第二、第三大經濟體和具有重要影響力的大國，要堅持從長遠和戰略角度鞏固中德全方位戰略夥伴關係，續寫相互成就的合作故事。

習近平強調，中方對德政策保持高度穩定性和連續性，願與德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑒。中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機遇。中方視德國為推進中國式現代化的重要合作夥伴，將繼續為德國企業提供廣闊市場機遇。雙方要圍繞數位化、智慧化、低碳化推動合作提質升級，攜手開拓第三方市場，實現合作共贏。

中方認為，歐洲是多極化世界的重要一極，致力於同歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。歐盟對中國電動汽車加徵關稅引發全世界關注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。

蕭茲表示，他上次訪華以來，德中關係取得積極發展。在當前複雜國際形勢下，德中加強溝通合作至關重要。德方希望與中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本著平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦增長和共同繁榮作出貢獻。希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力。

雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等熱點問題交換了意見。

蔡奇、王毅等參加會見。