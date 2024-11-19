1輛警車對違停車狂鳴笛驅趕，疑似車主的女子才撐傘姍姍來遲。

大驚小怪？日前有駕駛開車行經台北市內湖區內湖陸一段91巷時，剛好拍到1輛警車對著路邊違停車狂鳴笛驅趕，後來才看見1疑似車主的女子撐著傘山安來持要取車；對此，網友也狂酸表示「請路邊不能檢舉，警察請繞道好嗎」、「警車就不能繞過去嗎？」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段行車紀錄器影響，拍攝地點位於台北市內湖區內湖陸一段91巷，日前上午8時58分許，有輛銀色休旅車違停在該巷子內的紅線上，而後方1輛警車便狂對休旅車鳴笛驅趕，後來便見1位疑似車主的女子撐著傘姍姍來遲。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「難得遇到正常的警察」、「真貼心，還有取車叫號服務」、「鴿子大人，違停惹到你嗎？你不能繞過去嗎？」、「請路邊不能檢舉，警察請繞道好嗎」、「警車就不能繞過去嗎？」、「拉下車窗跟他說 ，別人都可以繞過去為什麼你不行啊！反正最後也是勸導而已，大驚小怪」、「好想檢舉這種因為要閃違停而跨越雙黃線的警察...讓他們知道那種感覺」。