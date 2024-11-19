星期二，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)同意了核武打擊的門檻，以回應美國總統拜登(Joe Biden)同意烏克蘭自主使用ATACMS陸軍戰役飛彈。

路透社報導，下修之後的標準寫道：某外國勢力對俄羅斯本土攻擊，若確定該國獲得另一核武國家的支持，將視為對俄羅斯的聯合攻擊。

這個理論早在今年9月就提出，但直到與烏克蘭戰爭的第 1000 天才獲得批准，就是回應美國同意烏克蘭可以使用ATACMS打擊俄羅斯既有領土。

自戰爭爆發以來，俄羅斯就不斷的畫定核武打擊紅線，揚言只要包括美國在內的各北約支援烏克蘭，就視為對俄羅斯的挑釁，俄羅斯就不排除使用核武，此舉被西方稱為「核訛詐」。最新版本的警告是，如果華盛頓允許烏克蘭向俄羅斯深處發射美國、英國和法國的飛彈，莫斯科會認定北約成員國直接捲入烏克蘭戰爭。

分析人士表示，先前原則稱「如果敵人發動核攻擊，或威脅到俄羅斯國家生存的常規攻擊，俄羅斯就可能會使用核武。」

在舊的說法當中，俄羅斯還是把「先遭到核武攻擊」當成第一原則；但是第二句話的意思就極有彈性，什麼叫做「國家生存遭威脅」，這個解讀空間很大，現在俄羅斯的核武動用門檻又放寛了。

漢堡大學和平研究與安全政策研究所研究員，亞歷山大·格雷夫(Alexander Graef)表示：「俄羅斯正在降低核打擊的門檻，即使他們遇到的是常規打擊。」

俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭已發射6枚飛彈襲擊俄羅斯布良斯克地區，而俄羅斯的防空系統全部攔截。烏克蘭並未證實此事。

一些俄羅斯和西方官員稱，這場戰爭正在進入最後也是最危險的階段，因為莫斯科軍隊正以衝突爆發前幾週以來最快的速度推進，而西方則在思考戰爭將如何結束。

俄羅斯外交官表示，這場危機類似1962年的古巴飛彈危機，當時兩個冷戰超級大國最接近蓄意核戰，如果西方認為俄羅斯會在烏克蘭問題上讓步，那就錯了。