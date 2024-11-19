中華棒球隊12強過關斬將，取得前進東京四強超級循環賽門票，舉國歡騰。但民進黨政策會執行長王義川卻抱怨他「愈看愈肚爛」，質疑字幕為何要打「中華隊」？為何不講「台灣隊加油」？此話被粉專打臉直嗆：我國為中華民國所以叫中華隊。更甚者，還有青鳥作家列出晉級對戰，把我方贏對手寫成台灣隊，輸日本就寫成中華隊。此舉引發網路炸鍋瘋傳，粉專質疑輸贏還會影響到隊名？名嘴黃揚明更不留情直批「有病！」

王義川近日發文表示，這幾天看棒球轉播越看越肚爛，在台灣這個地方打球，那個字幕為什麼要打「中華隊」？他質疑，打「台灣隊」是會怎樣嗎？不能轉播嗎？球賽是在我們這邊打欸！英語叫「Chinese Taipei」我沒意見，要拿那支旗子在那邊揮，我也沒意見，但為什麼要講「中華隊加油」？為什麼不講「台灣隊加油」？講出台灣隊是很痛苦嗎？此話被粉專「政客爽」直言回嗆：「冷知識，我國為中華民國，所以叫中華隊。」

挺青鳥的創作者蕭瑩燈不掩飾挺綠立場，但因而翻車的紀錄也不少，日前曾批評大陸用語「沒聽過用『門』為單位」遭秒打臉。近日則嗆香港天王劉德華來台開唱〈中國人〉，直呼無聊沒自信，但隨即被舉滅火器樂團唱過「阮是驕傲吔台灣囡仔」反駁，遭酸光速中迴力鏢。

蕭瑩燈在中華隊確定晉級當晚，竟做圖揶揄國家隊：「台灣棒球進入世界四強的成績單：台灣勝韓國，台灣勝多明尼加，日本勝中華，台灣勝澳洲」，意圖過於明顯的舉動，很快在網路引發瘋傳，炸鍋熱議。

名嘴歷史哥李易修直呼：「有事鍾無艷，無事夏迎春。靠北，我們竟然派出兩支球隊？」

粉專「觸極者」則做對照圖質疑「輸贏還會影響到隊名？」：「贏球時，快看，是『台灣隊』贏了」、「輸球時，『中華隊』輸了」。

這種形同侮辱國家代表隊的表達方式引發網友熱議：「不打仗時：我們願意為台挺身而出；兩岸緊張時：徵兵處目前無人問津…」、「會喔，贏的就是青鳥，輸的就是熱心民眾」、「開口閉口嫌，別用中華民國錢」、「要吃藥啊」、「這種幼稚的圖文也敢發，還有不少擁躉支持，好像台灣隊跟中華隊是兩隊一樣」、「精神勝利法」、「雙標黨的雙重人格？」、「果然，贏球才是國球」、「贏球台灣隊，輸球中華隊」。

此舉連媒體人黃揚明都看不下去，直接在19日的《大新聞大爆卦》節目中，針對這樣的偏激言論，簡潔下了兩字評語：「有病！」