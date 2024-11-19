11月19日晚上20點世界盃亞洲區預賽在大陸福建廈門舉行18強賽第6輪，中國男足主場對陣日本。上半場日方2次角球得分，下半場中方扳回一城，日本再進一球，終場1:3中國再次敗於日本足下。大陸球評稱，中國隊這次表現不錯，但角球防守實在太糟糕了。

據《新浪體育》報導，18強賽第6輪中國男足廈門主場對陣日本，上半場比賽中方韋世豪險球未進，第39分鐘日本發角球由小川航基頭球破門，陸國足0-1落後。上半場傷停補時階段，又是角球防守被日方板倉滉破門，中方0-2落後日本。

下半場第49分鐘，中方謝文能連過2人送出傳球，韋世豪助攻林良銘破門，陸國足扳回一球。

第54分鐘，伊東純也右路傳中，由小川航基頭球二度破門，最終大陸國足1-3不敵日本隊。

全場比賽結束時，球評黃健翔透過社交媒體感慨道：「現在回頭看看，角球的防守實在是太糟糕了……上半場不丟那兩個角球頭球的話……一分真的很可以想像一下啊！球隊發揮不錯，繼續加油吧！明年見了！」