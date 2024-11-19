巴西總統2年前準備就任之前，險遭暗殺！巴西警方周二（19日）收網逮捕5名涉嫌密謀於2022年12月發動政變、刺殺當時就任在即的正副總統當選人魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與副手。被捕的5人包括4名軍人、1名警察。消息人士透露，遭到逮捕的軍人均受過特種部隊訓練，其中1人不僅是退將，還是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的執行秘書。

綜合路透社、美聯社周二報導，巴西警方聲明，經過調查確認，5名軍警涉及一項名為「綠黃匕首」（Green and Yellow Dagger）的詳細行動計畫，嫌犯運用高階軍事技術知識，涉嫌在2022年11月至12月策畫、協調、執行非法行動，行動目標是暗殺已當選正副總統的魯拉與奧克明（Geraldo Alckmin）。這項暗殺行動日是2022年12月15日，距離2人2023年元旦宣誓就職僅有半個月。這是警方在調查過程首度提及暗殺計畫以魯拉與副總統奧克明為目標，以阻止魯拉重新掌權。

巴西聯邦警察周二簽發5張逮捕令抓人，另發出3張搜索令與扣押令，還有15項預防措施，包括禁止嫌疑人與其他人聯繫，扣押護照不得出境等等。警方聲明稱，受到調查的人是多為曾受特種部隊訓練的軍事人員。2名知情人士向路透社透露，被捕者之一是退役將領費南德茲（Mario Fernandes），他曾任波索納洛的執行祕書，據悉他掌握了整套暗殺計畫。

巴西前總統波索納洛今年9月在獨立紀念日於聖保羅的抗議最高法院行動宣講。（資料照／路透）

巴西軍方監管這場打擊政變謀劃者的行動範圍很大，橫跨里約熱內盧州（Rio de Janeiro）、戈亞斯州（Goiás）、亞馬遜州（Amazonas）、首都所在的聯邦區（Federal District）。警方說，倘若成功暗殺正副總統當選人，暗殺行動還會「加碼」行刺巴西最高法院一名法官，但警方沒有透露姓名；嫌犯還規劃成立「政府危機因應辦公室」以處置政變後續狀況。

消息人士說，最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）負責調查波索納洛2023年1月8日涉及的巴西聯邦政府騷亂事件，當時約2000人參與在首都巴西利亞的最高法院、聯邦政府、總統府等官署的騷亂行動被捕，多數人後來獲釋，其餘則由最高法院以政變未遂罪名定罪。莫瑞斯在簽發的逮捕令表示，這場密謀目的在於阻止合法選舉產生的政府官員就直，破壞民主體制的行使自由與巴西司法機關的威信。

左派路線的魯拉在2022年10月大選擊敗尋求連任的極右翼總統波索納洛，第3度當選巴西總統。一名能直接得知調查行動內情的消息人士今年10月向路透社表示，整起調查行動預計11月完成，聯邦警察調查結論顯示，波索納洛敗選後密謀政變未遂。波索納洛尚未公開評論發動政變未遂的指控。

巴西軍方兩名高階領導人周二聲明，前總統波索納洛曾向警方提出一項計畫，讓他在2022年大選敗選後繼續掌權。今年3月公布的司法文件顯示，這兩名陸軍、空軍指揮官不僅拒絕了波索納洛，也警告他不要輕舉妄動，否則會派人將他逮捕。兩人周二這項聲明讓波索納洛更加陷入法律泥淖，因為檢方持續想找出波索納洛與2023年1月8日騷亂之間的關聯。波索納洛當時在卸任前夕潛逃美國，滯美3個月才返回巴西帶領反對派對抗魯拉政權。