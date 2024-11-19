前警政署長張四良今日（19日）早上辭世，享年83歲。這一訊息震驚台灣警界及政界，許多同仁與各界人士都表示震驚，張四良昨晚和警界老部屬及友人一起聚餐，當時並無異狀，對其過世表示深切哀悼。

張四良於警界服務長達數十年，中央警官學校正科30期，原內政部警政署航空警察局局長，2003年7月1日至2004年4月曾擔任內政部警政署長，其領導下推動了多項重要警政改革，對於提升台灣治安與警察專業化貢獻良多。因三一九槍擊事件請辭，任期僅9個月，是目前任期最短的署長。

作為台灣警界的重量級人物，張四良深受同仁尊敬，並在任內多次領導成功的打擊犯罪行動，尤其在打擊有組織犯罪、網路犯罪及治安維護方面展現卓越成效。

據了解，張四良是在今日早上安詳辭世，並感謝外界的關心。遺體安置及追悼事宜將另行公告。

許多與他共事過的警界同仁及政治人物也紛紛表達哀悼，對其一生為國家與社會所作的貢獻表示敬意。

張四良的過世，不僅對台灣警界是一大損失，也讓不少曾與他共事的官員與民眾感到無比遺憾。

張四良署長 靈堂設在

玉佛山生命會館

地址：台北市中山區民權東路二段123號

開放弔唁時間10:00-16:00

告別式12/7（六）

台北市立懷愛館 景明廳

10:50家祭

11:50公祭