前警政署長張四良今日（19日）早上辭世，享年83歲。這一訊息震驚台灣警界及政界，許多同仁與各界人士都表示震驚，張四良昨晚和警界老部屬及友人一起聚餐，當時並無異狀，對其過世表示深切哀悼。
張四良於警界服務長達數十年，中央警官學校正科30期，原內政部警政署航空警察局局長，2003年7月1日至2004年4月曾擔任內政部警政署長，其領導下推動了多項重要警政改革，對於提升台灣治安與警察專業化貢獻良多。因三一九槍擊事件請辭，任期僅9個月，是目前任期最短的署長。
作為台灣警界的重量級人物，張四良深受同仁尊敬，並在任內多次領導成功的打擊犯罪行動，尤其在打擊有組織犯罪、網路犯罪及治安維護方面展現卓越成效。
據了解，張四良是在今日早上安詳辭世，並感謝外界的關心。遺體安置及追悼事宜將另行公告。
許多與他共事過的警界同仁及政治人物也紛紛表達哀悼，對其一生為國家與社會所作的貢獻表示敬意。
張四良的過世，不僅對台灣警界是一大損失，也讓不少曾與他共事的官員與民眾感到無比遺憾。
張四良署長 靈堂設在
玉佛山生命會館
地址：台北市中山區民權東路二段123號
開放弔唁時間10:00-16:00
告別式12/7（六）
台北市立懷愛館 景明廳
10:50家祭
11:50公祭
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。